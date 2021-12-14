Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri V.A., V.Y., M.A. ve V.A.'yı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu madde ve hap ile 12 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden M.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. R.A. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.