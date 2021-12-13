İstanbul’un Fatih İlçesinde Yedikule Mahallesi Saman Adaları Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki gecekondu ve 5 katlı binaya daha sıçradı. Binada yaşayanlar tahliye edilirken durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.