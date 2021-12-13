Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki evlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul’un Fatih İlçesinde Yedikule Mahallesi Saman Adaları Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki gecekondu ve 5 katlı binaya daha sıçradı. Binada yaşayanlar tahliye edilirken durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.
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