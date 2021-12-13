Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da köy pazarında çıkan yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu
[Fotoğraf: DHA ARŞİV]
Çorum'un Alaca ilçesindeki köy pazarında çıkan yangında 8 iş yerinde maddi hasar oluştu.
Çorum'da Denizhan Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının yanında bulunan Alaca Belediyesine ait köy pazarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine pazar alanına sevk edilen Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Pazar alanında ısınmak amacıyla yakılan ateşten çıktığı tespit edilen yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu.
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