Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.F.İ'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 6,5 gram sentetik uyuşturucu ile 13 gram eroin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Çorum'da köy pazarında çıkan yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz