Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde iki grup arasında güvercin hırsızlığı iddiası nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Emre İ. ile İsmail Y. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
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