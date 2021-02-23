Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da alınan bilgiye göre, motosikletli iki kişi, Rauf Denktaş Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde yürüyen Mustafa T'ye tüfekle ateş edip kaçtı.
Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Mustafa T, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa T'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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