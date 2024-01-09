Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.01.2024 20:50

Karaman’da şiddetli rüzgar hayvan çadırlarını yıktı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayvan çadırlarını yıktı.

Karaman’da şiddetli rüzgar hayvan çadırlarını yıktı

Karaman ve çevresinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şiddetli rüzgar ve fırtına en çok Kazımkarabekir ilçesinde etkili oldu. İlçede demir profilden yapılan seyyar hayvan çadırları şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayarak yerinden sökülerek yıkıldı.

Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Salih Kaya, rüzgar ve fırtınanın yıkarak zarar verdiği hayvan çadırlarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden yaşanan hasarlarla ilgili bilgi alan Kaymakam Kaya, hayvan çadırları yıkılan üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Serik'te çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:21
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki ek birliklerine silah dağıtıyor
21:24
2 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil
21:08
İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı
21:07
Almanya Dışişleri Bakanı: Gazze'deki hastaneler işlevlerini yerine getirebilmelidir
21:05
BM: Gazze Şeridi yaşama uygun olmayan bir yere dönüşüyor
21:06
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği iddiası gerçek dışı
Tekirdağ'da kar etkili oldu
Tekirdağ'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini hedef aldı
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ