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Güncel
İHA 28.06.2024 12:35

Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Karaman’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangın, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Türk Dili Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü aracını hemen yol kenarına çekti. Yanan aracını söndürmeye çalışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar da koştu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle motor kısmında yangın çıkan araç kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta küçük çaplı hasar oluştu.

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Karaman İtfaiye Polis Yangın
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