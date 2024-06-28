Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangın, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Türk Dili Caddesi üzerinde meydana geldi.



Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü aracını hemen yol kenarına çekti. Yanan aracını söndürmeye çalışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar da koştu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle motor kısmında yangın çıkan araç kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta küçük çaplı hasar oluştu.