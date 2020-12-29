Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da bir ahırdaki kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karaman'da alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi 1991. Sokak'taki Özay Küçükbingöl'e ait ahırda bulunan bir inek, ahırın içindeki kuyuya düştü.
Küçükbingöl, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, kuyunun ağzını hilti ile açrak yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği çıkardı.
İneğin sahibi Küçükbingöl, yetkililere teşekkür etti.
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