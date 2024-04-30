Karaman'da kaza:1 yaralı

Kaza, Yenimahalle Mara yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan sokağa giriş yapmakta olan A.E. yönetimindeki otomobil ile İ.E.L.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü başını asfalt zemine çarparak yaralandı.

Yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.