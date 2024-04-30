Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, 22-29 Nisan'da uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Usta, 18,92 gram kokain, 584,83 gram esrar ele geçirildiğini vurguladı.

"Milletimizin duası sizinle"

Usta, paylaşımında, "Aydınlık yarınlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve suç örgütleriyle mücadelemiz sizlerin duası ve destekleriyle kararlılıkla devam edecektir. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." sözlerini kullandı.