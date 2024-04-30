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Güncel
AA 30.04.2024 11:23

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: Getty Images]

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, 22-29 Nisan'da uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Usta, 18,92 gram kokain, 584,83 gram esrar ele geçirildiğini vurguladı.

"Milletimizin duası sizinle"

Usta, paylaşımında, "Aydınlık yarınlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve suç örgütleriyle mücadelemiz sizlerin duası ve destekleriyle kararlılıkla devam edecektir. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." sözlerini kullandı.

 

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