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Güncel
AA 30.04.2024 10:26

Çorum'da devrilen karavandaki Alman çift yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen karavandaki iki Alman vatandaşı yaralandı.

Çorum'da devrilen karavandaki Alman çift yaralandı

Stefan Simon (49) idaresindeki karavan, Çorum-Alaca kara yolu Alacahöyük Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve eşi Raiola Simon, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan çiftin köpeği Frida da ilçedeki bir veterinerde tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yol, karavanın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Alman çiftin Kapadokya'dan Gürcistan'a seyahat ettiği öğrenildi.

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