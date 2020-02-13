Haber Giriş: Kaynak: AA
Karaman'da kamyonet yangını
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Kömürcüler Sitesi'nde Mehmet Güz'e ait park halindeki 70 FA 810 plakalı kamyonet yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken araçta hasar meydana geldi.
Yangının kamyonetin elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.
Etiketler: KaramanSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 14:37
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