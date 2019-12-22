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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı22 Aralık 2019 Pazar 14:57 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 14:59
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Burhan Gümüş (42) yönetimindeki 70 AAB 118 plakalı otomobil, Bağlar mevkisindeki bağ yolunda Mehmet Ali Gezen (40) idaresindeki 70 DU 165 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle, otomobillerde bulunan Melih Kaan (13), Veli Gezen (19) ve Yusuf Atabay (70) yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesi ve Karaman Özel Selçuklu Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA