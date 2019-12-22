Konya, Meram Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ı hizmete kazandırdıklarından mutluluk duyduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"10 bin 500 metrekarelik bir alanda bulunan park içerisinde, 530 metrekare kafe, oyun grupları, kamelyaları, kay kay pisti, yürüyüş yolu, spor aletleri, süs havuzları, dağ bisikleti parkuru ve Konya’da ilk defa uygulanan pergola salıncağı bulunuyor. Son dönemde yapılan yatırımlar sonucunda Meram’ın en yoğun nüfus barındıran bölgelerinden biri haline gelen mahallelerin tam kesişme noktasına kurulan Yenice Parkı, bu bölgelerin önemli bir ihtiyacını karşılayarak sosyal hayata katkı sağlayacak. Fiili olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz parkın resmi açılışını ise hava koşulları sebebiyle bahar aylarında gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA