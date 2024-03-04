Karaman'da el birliğiyle açılan atölyelerden 400'ü aşkın öğrenci faydalanıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 2021'de drama ve eleştirel düşünce atölyesi açılan okulda, okul yönetimi, öğretmenler ve hayırseverlerin desteğiyle 8 farklı atölye daha öğrencilerin hizmetine sunuldu.

"Geleneksel okçuluk", "spor", "zeka oyunları", "satranç", "görsel sanatlar", "robotik kodlama", "fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM)" ve "müzik" atölyelerinden faydalanan öğrenciler, ilgilerini çeken branşlarda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Okul Müdürü Ramazan Garip, atölyelerle çocukların sosyalleşmesinin yanında, farkında olmadıkları yeteneklerini de keşfettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan ilk atölyenin kendileri için örnek olduğuna dikkati çeken Garip, "Başka atölyeler de açmaya karar verdik. Yeri geldi boyasını kendimiz yaptık, tasarımında öğretmenlerimizden faydalandık. Okçuluk kıyafetlerinin dikimini bir kadın hocamız yaptı. Organize sanayi bölgesinden bazı fabrika sahiplerinin desteği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de yönlendirmeleriyle atölyeleri oluşturduk." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Bizden sonra 5 okul daha atölye açmaya başladı"

Garip, atölyeler açıldığında kayıt yaptıran öğrenci sayısının ilk başlarda düşük olsa da şu anda 400'ü aşkın öğrencinin buralardan faydalandığını belirtti.

Projelerinin çok beğenildiğini, olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Garip, şöyle devam etti:

"Bizden sonra 5 okul daha atölye açmaya başladı. Okullarda en büyük problemlerden biri akran zorbalığı. Sportif, sanatsal ve akademik eğitim verilen atölyelerde, akran zorbalığının azaldığını gördük. Özellikle takım sporlarında, çocukların birbirleriyle olan problemlerini hallettiğini, sosyalleştiklerini ve yeteneklerini keşfettiği gördük. Yaklaşık 15 kişiyle başladığımız geleneksel okçuluk takımımız şu an 90 kişiye, 25 kişiyle başladığımız futbol ise 70 kişiye ulaştı."

[Fotoğraf: AA]

Okulun Fen Bilimleri öğretmeni Leyla Kutay ise FeTeMM atölyeleriyle öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri daha rahat çözebildiklerini anlattı.

Atölyelere ilginin yüksek olduğunu aktaran Kutay, "Öğrenciler, FeTeMM atölyesinde bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak kendilerini geliştiriyor. Ayrıca eleştirel düşünme, problem çözüme ve analiz yapma gibi üst düzey becerileri de kazanıyor." dedi.

Atölyede, robotik kodlama ve yazılım eğitimi alan 5. sınıf öğrencisi Eylül Yılmaz ise eğitimlerden çok keyif aldıklarını, bilgisayarda küçük oyunlar yaparak başladıkları eğitimlerde şu anda yapay zekayla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.