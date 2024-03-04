Erzurum'da terör propagandası yapan kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Karaçoban ilçesinde DEM Parti'nin seçim irtibat bürosu açılış etkinliklerinde terör propagandası yapan E.Y., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk gedildiği hakimlikçe, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza yükümlülüğü getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.