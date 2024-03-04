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Güncel
AA 04.03.2024 17:10

Elazığ'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

Elazığ'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamada, tespit edilen 11 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 116 fişek, pompalı tüfek, 8 kartuş, 92 sentetik ecza ve bir miktar esrar ele geçirildi.

11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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