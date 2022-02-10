Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaman’da eğitime kar tatili
[Fotoğraf: İHA]
Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Karaman'da kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.
Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verdi.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Karaman
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