Karaman'da kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.

Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verdi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.