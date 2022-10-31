Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda yıldızlar kategorisinde düzenlenen ve 5 gün boyunca devam eden turnuvada sporcular Zafer Kupasını alabilmek için ter döktü.

100 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva ilgiyle izlendi. Baştan sona heyecan dolu geçen müsabakalar sonunda ise Masterlar takımı şampiyon olurken, ikinci Özel İdare Spor, üçüncü Bir Sekiz Gençlik Spor, dördüncü Yıldız Gençlik, beşinci Gençlik Spor takımı oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.