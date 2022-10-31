Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun keklik popülasyonunu artırmak için doğaya keklik saldıklarını söyledi.

Doğaya 250 kınalı kekliğin salındığını anlatan Tosun, tarım alanlarında en önemli mücadele şeklinin biyolojik mücadele olduğunu ve kekliklerin bu mücadelede önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Tolga Tosun, "Bandırma bölgemiz Türkiye'yi doyuran bölgelerden bir tanesi. Tarımın kıymetli olması için de keklikler, keneleri, çekirgeleri ve süneleri yiyor. Bunlar da tarıma ciddi zarar veren canlılar. Ekolojik popülasyonu artırmak amacıyla Bandırma Belediyesiyle beraber böyle bir organizasyon yapalım dedik. Toplamda 250 tane kekliğimiz vardı. Bunlardan 150 tanesi burada 100 tanesi de farklı bölgelerde salınacak" dedi.