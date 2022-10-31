Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da nar yüklü kamyon devrildi
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da kamyonun devrilmesi sonucu kasadaki narlar yola saçıldı. Yol kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen kamyon, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi rampasında refüjdeki kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasasındaki narlar etrafa saçıldı.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve temizlik ekipleri sevk edildi. Yol kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Yola saçılan narların temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik
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