Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akhisar’da 5 ton sahte gübre ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5 ton sahte fabrikasyon gübre ele geçirildi.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine A.A'ya ait araçta arama yapıldı.
Aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 5 ton sahte gübre bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa
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