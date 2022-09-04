Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta karşılaşan Zekeriya Kaya ile Hayrettin Akdağ arasında küfür meselesinden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Kaya silahla, Akdağ ise bıçakla yaralandı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
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