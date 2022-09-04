Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'daki sellerin ülkeye maliyeti en az 10 milyar dolar
[Fotograf: AP]
Pakistan'daki sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Ulusal basındaki haberlere göre yetkililer, selin etkili olduğu 118 bölgede yaşayan nüfusun yüzde 37'sinin yoksulluğun altına itildiğini vurguladı.
Yetkililer, sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ederken, mevcut mali yılda yüzde 5 büyüme hedefi koyan Pakistan'ın bu oranı yüzde 2'ye çekeceği belirtiliyor.
Tarımdaki büyüme oranının yüzde 1,8, hizmet sektöründeki büyüme oranının ise yüzde 2'ye düşürülmesi öngörülüyor.
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