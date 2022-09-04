Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da iki kişi bıçakla yaralandı
[Fotograf: AA]
Çorum'da bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Mimarsinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda E.B, kendisine baktığı iddiasıyla Ö.Ö. ve H.K.'ye bıçakla saldırdı.
Yaralanan Ö.Ö. ve H.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinde düşürdüğü cüzdanından kimliği belirlenen saldırgan E.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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