Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaçlara çarpan sürücü yaralandı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü S.B. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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