İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri iki ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.C, H.C. ve E.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1,5 kilo esrar, 10 gram metamfetamin ve 30 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.