Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri iki ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.C, H.C. ve E.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1,5 kilo esrar, 10 gram metamfetamin ve 30 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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