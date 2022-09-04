Dereiçi Kanyonu Kars Çayı’nın geçtiği, etrafında tarihi yerlerinin bulunduğu bir yer olarak dikkat çekiyor.

Geçmişte askeriye olarak kullanılan bölge atıl hale gelmişti. Karslıların sık sık mesire alanı olarak kullandığı bölgeye kamelyalar, çocuk parkları ve oturma grupları yapılacak. Dereiçi Kanyonu, vatandaşlara hizmet verecek hale getirilecek.

Türkiye’de mera vasfında bulunan bir alanın son zamanlarda ilk kez mera vasfından çıkarıldığına dikkat çeken AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, şöyle konuştu:

"Kars merkezin insanımızın kullanabileceği bir yeşil alana, bir mesire alanına ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Bizim Dereiçi bölgemiz var. O bölgede zamanında milli parkların yaptığı bir alan vardı. Ama küçüktü, kapasitesi yetersizdi. Atıl hale geldi, kullanılamadı ve sistemden çıktı. Kolay değildir meradan bir alanı çıkarmak. Belki Türkiye’de son zamanlarda çıkan tek meradır. Meradan çıkardık. Ormana devrettik. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü çok güzel bir projeyle orayı ağaçlandıracak, yeşillendirecek, güzelleştirecek."