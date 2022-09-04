Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Batıkent-İstanbul kavşaklarındaki K18 Batıkent Kavşağı'nın İstanbul istikametindeki köprüde genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle bu yönde ulaşım toplama kolundan gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı ile Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kompost Kavşağı kollarında bakım onarım çalışmaları yapılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Fırat Viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle yolun 113-114. kilometreleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım çevre yolundan devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 57-63. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması, Fethiye Söğüt yolunun 0-9. kilometreleri ile Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 48-54. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Vezirhan-Gölpazarı yolunun 22-25. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kars-Kağızman yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.