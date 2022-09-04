İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki 10 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin A.C.B., E.G. ve N.Z. olduğunu tespit etti.

Polisin, Tepebağ Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan kayıtları olan A.C.B. ve E.G'nin, polislerce tanınabilecekleri endişesiyle olay yerlerinde keşif ve gözcülük yaptıkları, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin çalınması için arkadaşları N.S'yi yönlendirdikleri öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.