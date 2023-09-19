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Güncel
İHA 19.09.2023 20:57

Karadon'da maden şehitleri için dua edildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Kilimli İşletmesi’nde çalışan maden işçileri, 7 Ağustos ve 13 Eylül tarihlerinde meydana gelen göçüklerde şehit olan Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile tüm maden şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Karadon'da maden şehitleri için dua edildi

TTK’ya bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Kilimli İşletmesi’nde, 19 Eylül 2023 tarihinde 08.00-16.00 vardiyası öncesinde düzenlenen programa, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, işletme ve kurum müdürleri, Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim’in ardından 7 Ağustos ve 13 Eylül'de meydana gelen göçüklerde şehit olan Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile tüm maden şehitleri için dua edildi.

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