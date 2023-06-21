Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı en düşük illeri Samsun ve Ordu

Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan 16 il bulunuyor. Bu illerin 11'i Karadeniz Bölgesi'nde, 5'i de Marmara Bölgesi'nde yer alıyor.



Marmara Bölgesinde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın, Karadeniz Bölgesi'nde de Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in Karadeniz'e kıyısı bulunuyor.



Deniz suyu sıcaklıkları verilerine göre İstanbul'un Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya kıyıları 21 derece, Düzce kıyıları 21 derece, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları 22 derece, Sinop kıyıları 20 derece, Giresun kıyıları 22 derece, Trabzon kıyıları 22 derece, Rize kıyıları 22 derece seviyesinde seyrederken, Artvin kıyıları ise 23 derece civarına çıktı. Verilere göre Karadeniz'de en soğuk deniz suyu sıcaklığına sahip iller 19 derece ile Samsun ve Ordu olurken, en sıcak deniz suyu sıcaklığına sahip il ise 23 derece ile Artvin olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan Ege ve Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları 21 ila 27 derece arasında değişiklik gösterirken, Marmara Denizi'nde de deniz suyu sıcaklıkları 21 ile 25 derece arasında bulunuyor.



Deniz suyu sıcaklık farkının nedenleri



Deniz suyu sıcaklık uzmanları, deniz suyu sıcaklığı ölçümün kıyılarda yapıldığını ifade ederken; akıntılar, çevresel ve bölgesel faktörlerin deniz suyu sıcaklığında farklılık oluşturabildiğini belirtiyor. Karadeniz’deki deniz suyu sıcaklıklarının farkını daha çok tatlı su akıntılarının neden olduğunu ifade eden uzmanlar ayrıca fazla rüzgar alan bölgelerin daha çabuk soğuyabildiğinin altını çiziyor.



Karadeniz’de deniz suyu sıcaklıklarının çok büyük farklılık göstermediğini vurgulayan uzmanlar, Akdeniz ve Ege’de ise deniz suyu sıcaklık farklarının 5-6 dereceye kadar yükselebileceğine dikkat çekiyor. Akdeniz ve Ege’de dip suyu geldiğinde sıcaklığın bir anda değişebildiğinin altını çizen tahmin uzmanları, Karadeniz’de dip suyu nedeniyle sıcaklık farklarına fazla rastlanılmazken bu duruma Ege ve Akdeniz’de sıklıkla rastlandığını bildirdiler.