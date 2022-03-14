Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Ayancık ilçesinde 15, Türkeli'de ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta ise kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 3 ve Erbaa'da 9 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da da 12 ilçede 140 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.