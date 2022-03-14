Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz'de 3 ilde 171 köy yolu kapandı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Ayancık ilçesinde 15, Türkeli'de ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tokat'ta ise kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Almus'ta 3 ve Erbaa'da 9 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'da da 12 ilçede 140 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Karadeniz Bölgesi Kastamonu Sinop Tokat Ulaşım
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