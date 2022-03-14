Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, `Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir` denildi.

