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Güncel
DHA 02.07.2024 15:42

Karaçay Saklı Şelale ve Sarısu kanyonuna keşif yürüyüşü

Osmaniye Belediyesi tarafından, Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü’nün destekleriyle, Amanos Dağları eteklerinde buluna Karaçay Saklı Şelale ve Sarısu Kanyonu'na keşif yürüyüşü gerçekleştirildi.

Karaçay Saklı Şelale ve Sarısu kanyonuna keşif yürüyüşü

Kefiş yürüyüşüne Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mürsel Koçer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yücel Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Fatih Özdokur ve Melih Loş, ODAK Başkanı Muhammet Doğan ile doğaseverler katıldı. Başkan İbrahim Çenet ve diğer katılımcılar, yaklaşık 4 kilometre ‘orta’ zorluk derecesindeki parkur boyunca Karaçay vadisinin eşsiz doğa güzellikleri eşliğinde yürüyüşü tamamladı. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından doğaseverler, 25 metre yükseklikten yatağına dökülen Karaçay Şelalesinin serin sularında yüzmenin keyfini yaşadı.

Başkan Çenet: Karaçayla ilgili projeleri hayata geçirmek istiyoruz

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye’nin eşsiz doğa güzellikleriyle dolu Karaçay Vadisinde yürüyüşün ardından şelaleye ulaştıklarını söyledi. Başkan Çenet, “Karaçay şelalesi için yaklaşık 4 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptık. Bu yürüyüşümüzü kanyonların içerisinde gerçekleştirdik. Kanyonların içerisinde harika saklı bir şelaleyi bir anda karşımızda bulduk. Osmaniye, kaleler şehridir ama Osmaniye’miz aynı zamanda şelaleler şehridir. Osmaniye’mizin bu doğal güzelliklerini, Kastamonu Horma Kanyon Projesinde olduğu gibi doğaseverlere kazandırmak istiyoruz. Yürüyüş parkurları ve asma köprülerle burayı Osmaniye’mizin hemen yanı başında doğaseverlere sunmayı hedefliyoruz. Tabii ki kalkınma ajansımızla, milli parklarımızla ortak yürüteceğimiz projeleri hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah bu doğa harikası şelaleye geliş ve gidişleri orta derece zorluktan çıkararak kolay ulaşılabilecek bir bölge haline getirmek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın buralara rahatlıkla ulaşması için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

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