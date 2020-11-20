Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunun desteğiyle, yörede üretilen pide için 2018'de yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, başvurunun onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Ünal, "Karacasu denince akla ilk olarak pide geliyor. Coğrafi işaret alınması turizm açısından da önemliydi. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde Karacasu çömleği ve keşkeği için de coğrafi işareti başvuru yapacağız." dedi.

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Taşdelen de ilçedeki pide kültürünün yaşatılması için coğrafi işaretin önemli olacağını söyledi.

Pide ustası Halil İbrahim Köse ise ürünün tescil edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.