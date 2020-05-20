Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem,ihracat kısıtlaması nedeniyle soğan üreticilerinin zor günler yaşadığını belirtti.

Üreticilerin desteklenmesini talep eden Erdem, ilçede yaklaşık 70 bin ton taze soğanın satılamaması sebebiyle tarlada kaldığını söyledi.

Erdem, "Geçen yıl sebze fiyatları yükseldiğinde devletimiz tüketiciye ucuz ürün yedirmek amacıyla tanzim satış mağazaları oluşturmuştu. Şimdi de devletimizden yine benzer bir uygulama bekliyoruz. Devletimiz, girdi maliyetlerini kurtaracak bir paraya üreticinin malını satın alarak, çiftçiyi tanzim etmelidir. Yani yerde kalan tüm ürünlerde çiftçinin malı devlet tarafından tanzim edilmelidir." ifadelerini kullandı.