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Güncel
AA 30.09.2024 11:08

Karabük'teki iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'teki iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Y.C. idaresindeki otomobil, Kapullu Mahallesi 910. Cadde'de kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada otomobildeki S.C. ve S.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisindeki kazada ise çimento yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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