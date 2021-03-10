Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te yürüyen merdivene sıkışan çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te yürüyen merdivene elleri ve sağ ayağı sıkışan 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan minibüs terminalinde annesiyle birlikte yürüyen merdivenle üst geçide çıkmaya çalışan Tayfun Ö. dengesini kaybederek düştü.
Tayfun Ö'nün elleri ve sağ ayağı, yürüyen merdivenin basamakları arasına sıkıştı. Durumu görenler, yürüyen merdiveni durdurdu.
Sıkıştığı yerden kurtarılarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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