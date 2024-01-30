Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler araçta ve içinde bulunan S.O, T.Y, A.İ.Y. ile B.K'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest bırakıldı.

Zanlı B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.