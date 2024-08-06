Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezinde durumundan şüphelendikleri A.T.D.M'yi durduran ekipler, üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Merkezde M.D'nin aracında da arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.T.D.M, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerine "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.