Safranbolu'dan Karabük'e gelen Ali Emre G. (20) yönetimindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi istikametine giden Salih P'nin (69) kullandığı 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Salih P. ile yanındaki eşi Behiye P. (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki Bedirhan E. (20) ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.