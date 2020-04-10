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Karabük'te trafik ışıkları ile 'Evde kal' çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te koronavirüsle mücadele kapsamında kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirerek vatandaşlar uyarıldı.
Karabük'te trafik ışıkları ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "Evde kal" çağrılarına destek sürüyor.
Karabük Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirerek, bu çağrıya destek verdi.
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