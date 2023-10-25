Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 781 oldu

TÜİK, 2023 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.



Eylül ayında Türkiye'de 198 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonrası motorlu kara taşıtları 14 milyon 967 bin 44’ü otomobil olmak üzere toplamda 28 milyon 183 bin 745 olarak gerçekleşti. 252 bin 58 nüfusa sahip Karabük’te ise trafiğe kayıtlı araçların sayısı 42 bin 938’ı otomobil, 9 bin 979’u kamyonet, 3 bin 246’sı kamyon, 7 bin 702’si motosiklet, bin 588’i minibüs, 591’i otobüs, 6 bin 426’sı traktör ve 311’i de özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 72 bin 781 oldu. Bartın’da 2023 yılı Eylül ayında 390 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu araç sayısı 58 bin 514 oldu. Zonguldak’ta da bin 1225 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken motorlu kara taşıtları sayısı 174 bin 507 oldu.