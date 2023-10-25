Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 25.10.2023 18:21

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 781 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Karabük'te 2023 yılı Eylül ayı itibariyle 465 taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonrası kent genelinde motorlu taşı sayısı 72 bin 781 oldu.

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 781 oldu

TÜİK, 2023 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Eylül ayında Türkiye'de 198 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonrası motorlu kara taşıtları 14 milyon 967 bin 44’ü otomobil olmak üzere toplamda 28 milyon 183 bin 745 olarak gerçekleşti. 252 bin 58 nüfusa sahip Karabük’te ise trafiğe kayıtlı araçların sayısı 42 bin 938’ı otomobil, 9 bin 979’u kamyonet, 3 bin 246’sı kamyon, 7 bin 702’si motosiklet, bin 588’i minibüs, 591’i otobüs, 6 bin 426’sı traktör ve 311’i de özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 72 bin 781 oldu. Bartın’da 2023 yılı Eylül ayında 390 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu araç sayısı 58 bin 514 oldu. Zonguldak’ta da bin 1225 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken motorlu kara taşıtları sayısı 174 bin 507 oldu.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Bingöl'de "arıcılık" konulu fotoğraf yarışması başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:17
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ