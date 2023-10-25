Çankırı'da çıkan yangında bir ev, ahır ve 7 bin 500 saman balyası yandı

İlçeye bağlı Aliözü köyünde Hikmet S.'ye ait saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine alevler saman balyalarının yakınındaki Hikmet S.'ye ait ahıra ve eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, jandarma, Çerkeş, Saçak, Atkaracalar ve Kurşunlu belediyelerine ait itfaiyeler ile Orman İşletmeye ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, Hikmet S.'ye ait ev ve ahır kullanılamaz hale geldi, yan tarafta İsmail S.'ye ait evde de küçük çaplı hasar oluştu.

Kaymakam Emir Osman B. da olay yerinde çalışmaları inceleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emir Osman B., saat 10.30 sıralarında yangının başladığını söyledi.

Yangının saman balyalarının bulunduğu yerden çıktığını belirten Emir Osman B., "Oradan da evlere yakın olduğu için bir ev, bir ahır, bir samanlık, bir odunluk ve bir kiler yanıyor. Belediyemizin, Ormanımızın itfaiye ekipleri, jandarma, ambulans komşu ilçelerin itfaiyeleri müdahale etti. Kepçelerle köye yayılması tamamen önlendi. Kepçelerle 7 bin 500 balyanın üstü toprakla örtülerek yangının tamamen söndürülme çalışmaları sürüyor. Can kaybı ve hayvan kaybımız yok. Gerekli tespitler yapılıyor. Geçmiş olsun" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Furkan Altuntaş da bölgede incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.