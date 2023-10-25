KAEÜ'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri açılış programı kapsamında rektör öğrenci buluşması yapıldı.

Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan programda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, öğrencilere, "Türkiye Yüzyılı"nda zulümden, kaostan uzak, başarılı, huzurlu, kaliteli, bereketli bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.

KAEÜ'nün kalite süreçlerinden bahseden ve yeni hedeflerinin Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmeliyet Modeli olduğunu vurgulayan Karahocagil, kalitenin aslında Ahi Evran Veli'nin temellerini attığı bir sistem olduğunu belirterek, gençlerden bu çağın Ahileri olmalarını, Ahilik değerlerini içselleştirmelerini istedi.

Ardından Karahocagil, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında satranç ve masa tenisi turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Öte yandan Cumhuriyet'in 100. yılı anısına KAEÜ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi arkasındaki araziye, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla 2023 fidan dikildi.