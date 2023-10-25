Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.10.2023 17:41

KAEÜ'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında etkinlik düzenlendi.

KAEÜ'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri açılış programı kapsamında rektör öğrenci buluşması yapıldı.

Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan programda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, öğrencilere, "Türkiye Yüzyılı"nda zulümden, kaostan uzak, başarılı, huzurlu, kaliteli, bereketli bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.

KAEÜ'nün kalite süreçlerinden bahseden ve yeni hedeflerinin Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmeliyet Modeli olduğunu vurgulayan Karahocagil, kalitenin aslında Ahi Evran Veli'nin temellerini attığı bir sistem olduğunu belirterek, gençlerden bu çağın Ahileri olmalarını, Ahilik değerlerini içselleştirmelerini istedi.

Ardından Karahocagil, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında satranç ve masa tenisi turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Öte yandan Cumhuriyet'in 100. yılı anısına KAEÜ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi arkasındaki araziye, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla 2023 fidan dikildi.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Niğde'de yerli patates ‘Leventbey’de hasat dönemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:17
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ