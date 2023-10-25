Niğde'de yerli patates ‘Leventbey’de hasat dönemi başladı

Çiftçilerin ve piyasanın beklentilerine göre üretilen yerli çeşitlerin ülkemizde adaptasyon yeteneği en yüksek çeşitler olduğuna vurgu yapan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüsü tarafından geliştirilen Leventbey'in hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yerli ve milli patates ıslah çalışmalarının üreticilerin beklentilerine göre aralıksız yürütüldüğünü belirten Pırlak, `2005 yılından bu yana yapmış olduğumuz ıslah çalışmalar neticesinde 10 adet yerli ve milli çeşidi ülke tarımına kazandırmıştık. 8 çeşidin ise yerli firmalara satış ve pazarlama hakkını verdik, yerli firmalarımız tarafından yerli ve milli çeşitlerin üretim ve sertifikasyon çalışmaları devam ediyor. Patateste mini yumru dediğimiz en üst kademeden üreticilerimizin kullandığı sertifikalı kademeye kadar gelen süre ortalama 6 yıl. Enstitü olarak firmalara ileri kademede tohumluk sağlamak amacıyla enstitümüzde bu tohumluklar geliştiriliyor, onlar da bu kademeden sonra sertifikasyon işlemlerini yapıyorlar. İlk defa 2023 yılı içinde iki çeşidimiz satışa sunuldu. Bundan sonra diğer 6 çeşidimizin de satışını göreceğiz. Artık yerli çeşitlerimizi tarladan soframıza kadar olan zincirde hepimiz göreceğiz` dedi.

Yerli çeşitlerin sadece enstitü arazisinde değil, tohumluk üretiminin yoğun olduğu illerde de yapıldığını belirten Pırlak, `Sivas, Kayseri, Bayburt, Malatya'da yerli ve milli tomruklarımızın üretimleri devam ediyor. Çiftçilerin benimsediği, verim ve kalite bakımından patates sektörünün istediği özellikleri taşıyan patates çeşitleri geliştirme çalışıyoruz. Bizim geliştirdiğimiz çeşitler ülkemizde adaptasyon yeteneği en yüksek çeşitler dolayısıyla ülkemizin iklimine uygun, çiftçilerin benimsediği ve piyasanın istediği özelliklere sahip çeşitler` ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 10 yerli ve milli çeşidi geliştiren enstitünün hedefi, yüzde 10'luk pazar payına ulaşarak kısa sürede sofralarda yer almak.