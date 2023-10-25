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Güncel
AA 25.10.2023 17:02

Bingöl'de 209 aranan şahıs yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 16-23 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma tarafından yapılan uygulamalarda 209 aranan şahsın yakalandığını belirtti.

Bingöl'de 209 aranan şahıs yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı sosyal medya paylaşımında, Bingöl'de son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda yakalanan şahıs, trafikten men edilen araç ve uyuşturucu madde miktarlarını açıkladı.

Vali Usta, 'Sevgili Bingöllü hemşehrilerim, tek amacımız Bingöl’ü daha huzurlu ve güvenli bir kent yapmak. Bu doğrultuda 16 Ekim - 23 Ekim tarihleri arasında Bingöl emniyet ve jandarmamız 66’sı yabancı olmak üzere toplam 28 bin 515 şahsı ve 31 bin 823 aracı sorguladı. 209 aranan şahıs tespit edilip 5 gözaltı yapıldı, 842 araca cezai işlem yapılıp 48 araç trafikten men edildi. 23 kilo 767 gram esrar, 6,28 gram sentetik uyuşturucu, 44 paket kaçak sigara, 17 adet elektronik sigara, 132 adet sikke, 11 adet yüzük, 1 adet bilezik ve 16 adet değişik obje ele geçirildi. Sizlerin destek ve anlayışıyla hep birlikte başaracağız` dedi. 

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