Bingöl'de "arıcılık" konulu fotoğraf yarışması başladı

Yarışmaya 1 Ocak 2020 ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl sınırları içerisinde her türlü arıcılık faaliyetiyle ilgili çekilmiş ve çekilecek fotoğraflarla katılım sağlanabilecek.

Her katılımcının en fazla 5 fotoğrafla katılabileceği yarışmanın seçici kurulu Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, fotoğraf sanatçıları Faruk Akbaş, Erdal Kınacı, Ebubekir Bürçün ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zeynep Sultan Erdoğdu'dan oluşuyor.

Yarışmada fotoğrafı dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen katılımcılara para ödülü verilecek.